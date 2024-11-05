05 Kasım 2024, Salı
A HABER VİDEO
Haberler Yaşam Videoları
İş makineleri ile güpegündüz define aradılar! Jandarma 4 kişiyi suçüstü yakaladı

İş makineleri ile güpegündüz define aradılar! Jandarma 4 kişiyi suçüstü yakaladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.11.2024 20:48
Sakarya’nın Pamukova ilçesinde iş makineleri ile define arayan 4 kişi suçüstü jandarma ekiplerine yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
’Ekmek alırken gözaltına alındı’ iddialarına yalanlama
'Ekmek alırken gözaltına alındı' iddialarına yalanlama
İş makineleri ile güpegündüz define aradılar!
İş makineleri ile güpegündüz define aradılar!
Amca çocuklarının silahlı kavgası kanlı bitti!
Amca çocuklarının silahlı kavgası kanlı bitti!
Göle akan yabancı maddeyi amatör balıkçılar fark etti!
Göle akan yabancı maddeyi amatör balıkçılar fark etti!
Yangında kuşları telef olan küçük kıza sürpriz!
Yangında kuşları telef olan küçük kıza sürpriz!
Erzincan’da organize suç örgütüne operasyon!
Erzincan’da organize suç örgütüne operasyon!
Yolu fark etmeyip şantiyeye girdi!
Yolu fark etmeyip şantiyeye girdi!
Iğdır’da AK Parti İl Binasına satırlı saldırı! Gözaltına alındı
Iğdır'da AK Parti İl Binasına satırlı saldırı! Gözaltına alındı
Levent’te bir AVM’de yangın paniği!
Levent'te bir AVM'de yangın paniği!
Minik mehteranlar tarihi mekanları gezdi!
Minik mehteranlar tarihi mekanları gezdi!
Müstakil evin bodrumunda çıkan yangın korkuttu!
Müstakil evin bodrumunda çıkan yangın korkuttu!
Pendik’te feci kaza kamerada
Pendik'te feci kaza kamerada
Daha Fazla Video Göster