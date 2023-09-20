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İş insanlarının kanlı hesaplaşması! Alacak verecek meselesinde korkunç son

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Giriş: 20.09.2023 15:27
Beyoğlu’nda alacak verecek yüzünden çıkan tartışma sonucu Haydar Arıcıoğlu (27)’nu ofisinde tabancayla vurarak öldüren Suat Beker (27) adliyeye sevk edildi. Suçunu itiraf eden Beker'in ruhsatlı 9 tabanca ve 2 tüfeği olduğu öğrenildi. Olaydan sonra polise teslim olduğu öğrenilen Suat Beker’in ifadesinde “Aramızda alacak verecek meselesi vardı. Olay günü tartıştık. İlk silahı o çekti. Ben kendimi korudum" dediği öğrenildi. Şüpheli önlem amacıyla çelik yelek giydirilerek adliyeye sevk edildi.
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