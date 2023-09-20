20 Eylül 2023, Çarşamba
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İş insanlarının kanlı hesaplaşması! Alacak verecek meselesinde korkunç son
Beyoğlu’nda alacak verecek yüzünden çıkan tartışma sonucu Haydar Arıcıoğlu (27)’nu ofisinde tabancayla vurarak öldüren Suat Beker (27) adliyeye sevk edildi. Suçunu itiraf eden Beker'in ruhsatlı 9 tabanca ve 2 tüfeği olduğu öğrenildi. Olaydan sonra polise teslim olduğu öğrenilen Suat Beker’in ifadesinde “Aramızda alacak verecek meselesi vardı. Olay günü tartıştık. İlk silahı o çekti. Ben kendimi korudum" dediği öğrenildi. Şüpheli önlem amacıyla çelik yelek giydirilerek adliyeye sevk edildi.