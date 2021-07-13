13 Temmuz 2021, Salı
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İş insanını kaçırıp bağ evine götürdüler! Nefes kesen operasyonla kurtarıldı
Denizli'de tekstil fabrikası sahibi iş insanı Ömer Aldırmaz, iş görüşmesi için gittiği Tavas ilçesi'nde kaçırıldı. Özel ekip kurularak yapılan titiz çalışmayla iş insanını bir bağ evinde tutulduğu belirlendi. Aldırmaz, nefes kesen bir operasyonla kurtarıldı, 4 kişi gözaltına alındı.