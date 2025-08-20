20 Ağustos 2025, Çarşamba
İş görüşmesinde skandal istismar! O iddiaların görüntüsü çıktı
Yaklaşık bir ay önce ekranlarınıza getirdiğimiz bir haberde iş görüşmesine giden genç bir kadının tacize uğradığını bunu dile getirdiğinde de tehdit edildiğini aktarmıştık. O günden bu yana hukuki süreç ve araştırmalar devam ediyordu. Şüpheli tüm savunmasında iddiaları reddetmişti. Ama dava dosyasına tacize dair görüntü kayıtları da girdi.