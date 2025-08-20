İş görüşmesinde skandal istismar! O iddiaların görüntüsü çıktı

20 Ağustos 2025, Çarşamba

Giriş: 20.08.2025 11:55
Yaklaşık bir ay önce ekranlarınıza getirdiğimiz bir haberde iş görüşmesine giden genç bir kadının tacize uğradığını bunu dile getirdiğinde de tehdit edildiğini aktarmıştık. O günden bu yana hukuki süreç ve araştırmalar devam ediyordu. Şüpheli tüm savunmasında iddiaları reddetmişti. Ama dava dosyasına tacize dair görüntü kayıtları da girdi.
İş görüşmesinde taciz ve tehdit İŞ GÖRÜŞMESİNDE TACİZ VE TEHDİT

