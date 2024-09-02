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İş çok, çırak yok

İş çok, çırak yok

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Giriş: 02.09.2024 13:50
Kocaeli'de ayakkabı tamircileri artan iş yükü dolayısıyla çırak sıkıntısı yaşıyor. 33 yıldır ayakkabı tamirciliği yapan Murat Yazıcı, "Ayakkabı pahalı olduğu için ayakkabı tamircilerine talep artmış durumda. Gençlerin bu işi öğrenmeleri şart" dedi.
İş çok, çırak yok
İş çok, çırak yok
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