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İş başvurusu yapanlar dikkat! Adres ve telefondan taciz ediyorlar

İş başvurusu yapanlar dikkat! Adres ve telefondan taciz ediyorlar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 14.10.2024 09:23
Kariyer sitelerinde iş arayanlara özellikle de kadınlara yönelik kurulan çirkin tuzak var. Açık paylaşılan özgeçmiş bilgilerinden telefon ve adres bilgilerine ulaşan kötü niyetli kişiler maalesef iş vaadiyle kadınları taciz ediyor. Arkadaşlarımız bu mağduriyeti yaşayanlara mikrofon uzattı.
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