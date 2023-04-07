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İş arkadaşını önce dövdü sonra bıçakladı! Korkunç olay

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Giriş: 07.04.2023 09:59
İstanbul Arnavutköy'de bir kişi aynı fabrikada çalıştığı ve aralarında husumet bulunan iş arkadaşını tekme, yumruk ve sopayla darbettikten sonra bıçakladı. Ağır yaralanan şahıs hastaneye kaldırılırken, o anlar güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Arnavutköy'de aynı fabrikada çalıştığı ve husumetli olduğu arkadaşı Ayhan Ö.'nün iş çıkışı önünü kesen M.H., Ayhan Ö.'yü tekme yumruk ve sopayla darbettikten sonra bıçakladı. Ayhan Ö. ağır yaralı olarak hastaneye götürülürken, M.H. yanındaki kişiyle birlikte olay yerinden kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 3 Nisan Pazartesi günü Hadımköy'de meydana geldi. M.H. aynı fabrikada çalıştığı ve arasında husumet bulunduğu arkadaşı Ayhan Ö.'nün iş çıkışı otomobille önünü kesti. Otomobilden inen M.H. ve yanındaki S.H. , Ayhan Ö.'yü yumruk tekme ve sopalarla darbetti. Bir süre sonra M.H. yanındaki bıçakla Ayhan Ö'yü yaraladı. Ayhan Ö. ağır yaralanırken, M.H ve S.H. olay yerinden kaçtı. Ayhan Ö. polisi ve sağlık ekiplerini arayarak yaralandığını söyledi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Ayhan Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Saldırı anları ise güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

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