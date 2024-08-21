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Irmakta kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor

Irmakta kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 21.08.2024 10:53
Akrabalarıyla piknik yapmak için geldiği Beşkonak Köprü Çay'da akıntıya kapılan genci arama çalışmaları sürüyor.
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