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İran’da korkutan yangın: 1 ölü 4 yaralı

İran’da korkutan yangın: 1 ölü 4 yaralı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 16.10.2024 09:33
İran’ın Huzistan eyaletine bağlı Şuşter kentindeki bir petrol rafinerisinde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
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