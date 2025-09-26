İran uyruklu şahsın uyuşturucu sevkiyatını polis engelledi: 1 tutuklama

26 Eylül 2025, Cuma

Giriş: 26.09.2025 15:23
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, 50 bin 140 adet sentetik ecza ilacı ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 44 yaşındaki İran uyruklu şüpheli tutuklandı.
