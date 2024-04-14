14 Nisan 2024, Pazar
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
İran elektrik tellerine takıldı! İsrail'i vurmaya giden drone tellere asılıp kaldı! İşte o görüntüler...
Dün gece saatlerinden itibaren İran ile İsrail arasındaki gerilim tırmanırken İran yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle İsrail'e yönelik saldırı başlattı. İran'ın bölgeye attığı bazı drone'ların elektrik tellerine takıldığı görüldü.