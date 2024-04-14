İran elektrik tellerine takıldı! İsrail'i vurmaya giden drone tellere asılıp kaldı! İşte o görüntüler...

Dün gece saatlerinden itibaren İran ile İsrail arasındaki gerilim tırmanırken İran yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle İsrail'e yönelik saldırı başlattı. İran'ın bölgeye attığı bazı drone'ların elektrik tellerine takıldığı görüldü.