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Irak'ta düğün salonundaki yangında ölenlerin sayısı 107'ye yükseldi

A Haber
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Giriş: 02.10.2023 14:23
Irak'ta bir düğünde çıkan yangında 107 kişi yaşamını yitirmişti. Son olarak o facianın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Yangının çıkış nedeninin salonda yakılan volkanlar olduğu da kesinleşti. Gelişmeleri, Türkmeneli TV muhabiri Mustafa Salihi A Haber canlı yayınında aktardı.
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