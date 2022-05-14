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Iraklı Sally'nin annesi zanlıya: Kızımı sen öldürdün; cesedi yok, mezarı yok

İHA
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Giriş: 14.05.2022 11:15
Eskişehir'de 20 yaşındaki Iraklı Sally Ali Challab Al-Abbood'u evinde öldürüp cansız bedenini parçalayarak, çöp konteynerlerine attığı iddiası ile tutuklanan ve hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen 28 yaşındaki Amjed Mohsin Mohammed ilk defa mahkemeye çıktı. Duruşma salonuna getirilen zanlı Mohammed'i gören Sally'nin annesi Leyla Naim, gözyaşları içinde, "Kızım parça parça. Cesedi yok, mezarı yok. Onu sen öldürdün" sözleriyle bağırdı.
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