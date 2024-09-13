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Irak'ın kuzeyinde 3 günlük hava harekatı! 19 terörist öldürüldü

Irak'ın kuzeyinde 3 günlük hava harekatı! 19 terörist öldürüldü

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 13.09.2024 14:33
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Irak'ın kuzeyine 7, 8, 9 Eylül 2024 tarihlerinde düzenlenen hava harekatları sonucunda toplam 19 terörist etkisiz hale getirildiği belirtildi.
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