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İpekyolu'na millet bahçesi! 90 bin metrekarelik millet bahçesi hizmete girdi

A Haber
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Giriş: 25.11.2023 15:51
Van'ın İpekyolu ilçesinde 90 bin metrekarelik alanda millet bahçesi yapıldı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Esra Arpa aktardı.
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