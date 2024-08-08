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İpek Yolu Rallisi’nin 5. durağı Nemrut Dağı! 5 ülkeden 28 sporcu Adıyaman’a ulaştı

İpek Yolu Rallisi’nin 5. durağı Nemrut Dağı! 5 ülkeden 28 sporcu Adıyaman’a ulaştı

Filiz Uçan Savaş
ahaber.com.tr
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Giriş: 08.08.2024 16:39
Doğu-Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi'nin 5. durağı Nemrut Dağı oldu. Sporcular 2 bin 206 rakımlı zirveye tırmanarak güneşin doğuşunu izledi. İşte o anlar…
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