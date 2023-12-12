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İntihar mı cinayet mi? İşte Sıdıka Çelik’in son görüntüsü

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.12.2023 13:41
3 çocuk annesi Sıdıka Çelik, kendi evinin banyosunda başından vurulmuş halde bulunmuştu. İntihar ettiği söylendi ama şüpheliydi ölümü. Genç kadının ölüm döşeğinde verdiği ifadenin görüntülerine, Müge Anlı ekibi ulaştı. Bakın genç kadın, "seni kim vurdu?" sorusuna nasıl cevap veriyor.
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