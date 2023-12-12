12 Aralık 2023, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
İntihar mı cinayet mi? İşte Sıdıka Çelik’in son görüntüsü
3 çocuk annesi Sıdıka Çelik, kendi evinin banyosunda başından vurulmuş halde bulunmuştu. İntihar ettiği söylendi ama şüpheliydi ölümü. Genç kadının ölüm döşeğinde verdiği ifadenin görüntülerine, Müge Anlı ekibi ulaştı. Bakın genç kadın, "seni kim vurdu?" sorusuna nasıl cevap veriyor.