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İntihar girişimine kalkıştı! Ölümü teğet geçti

İntihar girişimine kalkıştı! Ölümü teğet geçti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 27.08.2024 01:52
Küçükçekmece’de bir kişi, oturduğu dairenin camına çıkarak intihara kalkıştı.2'nci kattan atlayan şahıs, vatandaşların son anda beton zemine koyduğu yastık ve minderlerin üzerine düştü.
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İntihar girişimine kalkıştı! Ölümü teğet geçti
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