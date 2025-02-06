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İntihar girişiminde bulunan şahıs kurtarıldı

İntihar girişiminde bulunan şahıs kurtarıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 06.02.2025 18:18
Tunceli-Elazığ karayolu üzerinde bulunan Atatürk Viyadüğünde 35 yaşındaki Emrah K. viyadükten Uzunçayır Baraj Gölüne atlayarak intihar girişiminde bulundu. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112, AFAD, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye giden ekiplerin çalışmasıyla intihar girişiminde bulunan vatandaş, sudan çıkarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan şahıs daha sonra ambulansla Tunceli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Şahsın, genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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İntihar girişiminde bulunan şahıs kurtarıldı
İntihar girişiminde bulunan şahıs kurtarıldı
İntihar girişiminde bulunan şahıs kurtarıldı
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