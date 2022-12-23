23 Aralık 2022, Cuma
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İntihar etmesinden korkup, eve kilitlediği oğlu tarafından bıçaklanarak öldürüldü
Adana'da Abdulkadir Özer, çatıya çıkan oğlu Diyar Özer'i intihar edeceğini düşünerek, eve indirip, kapıyı da kilitledi. Bu duruma sinirlenen Diyar Özer, çıkan kavgada babasını göğsünden bıçaklayarak öldürdü.