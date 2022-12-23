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İntihar etmesinden korkup, eve kilitlediği oğlu tarafından bıçaklanarak öldürüldü

DHA
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Giriş: 23.12.2022 13:34
Adana'da Abdulkadir Özer, çatıya çıkan oğlu Diyar Özer'i intihar edeceğini düşünerek, eve indirip, kapıyı da kilitledi. Bu duruma sinirlenen Diyar Özer, çıkan kavgada babasını göğsünden bıçaklayarak öldürdü.
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