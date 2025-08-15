İntihar değil cinayet çıktı

15 Ağustos 2025, Cuma

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.08.2025 22:13
Olay 13 Ağustos Çarşamba günü Yeni mahalle yeni sokak üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre yakınlarının haber alamadığı İsa Şahin evinde ölü bulundu. Yapılan incelemelerde vücudunda kesikler ve duvarda kan izleri tespit edilince Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerince çalışma başlatıldı. Evin giriş kısmından itibaren izlenen kamera kayıtlarında olay günü evde olduğu belirlenen E.K. şehir merkezinde ki annesinin evinde saklanırken yakalandı. Şahsın yapılan sorgulamasında İsa Şahin ile birlikte alkol aldıklarını alkollü olduğu esnada Şahin’i öldürdüğünü itiraf etti. E.K. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
