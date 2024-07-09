İnternetten servis arayanlar dikkat! Yetkili servis sandı, dolandırıldı

Yaşanan herhangi bir arızda yapacağımız ilk iş, internetten yetkili bir servis aramak. Ancak küçücük bir dikkatsizlikle, kendinizi sahtekarların pençesinde bulabilirsiniz. Tıpkı haberimizde olduğu gibi...

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