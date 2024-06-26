İnternetten gönderilen şüpheli iletilere dikkat!

Son dönemde banka hesabı dolandırıcılığı arttı. Telefon veya internet aracılığıyla kişisel bilgileri ele geçirerek hedef alınan kişilerin hesapları boşaltılıyor. Peki banka müşterileri, dolandırıcılığına karşı ne yapmalı? Detayları, A Haber muhabiri Esra Akyürek ve konuğu aktardı.