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İnternetten gönderilen şüpheli iletilere dikkat!

ahaber.com.tr
İHA
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Giriş: 26.06.2024 12:39
Son dönemde banka hesabı dolandırıcılığı arttı. Telefon veya internet aracılığıyla kişisel bilgileri ele geçirerek hedef alınan kişilerin hesapları boşaltılıyor. Peki banka müşterileri, dolandırıcılığına karşı ne yapmalı? Detayları, A Haber muhabiri Esra Akyürek ve konuğu aktardı.
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