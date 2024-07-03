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İnternetten bilgisayar aldı! Hayatının şokunu yaşadı

İHA
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Giriş: 03.07.2024 12:16
Konya'da çocukları için beğendiği bilgisayarı internet üzerinden sipariş eden vatandaş, kargodan gelen kutuyu açtığında içerisinden çıkan tıraş makinesini görünce hayatının şokunu yaşadı.
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