19 Aralık 2021, Pazar
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İnternetten alınıp, kargoyla teslim edilen 'anason hediyeli' sahte alkol
Türkiye'de 10 ilde sahte içkiden zehirlenen 45 kişi hayatını kaybetti. En fazla ölüm 22 kişiyle İstanbul'da meydana geldi. Alkol türevleri, evsel kullanım için satışı yasak olmasına rağmen internet ortamında 5 litresi 270 liradan başlayan fiyata alıcı buluyor.