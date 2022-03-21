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İnternette tanışıp evlendikten 2 saat sonra öldü! Oğlunun dikkati cinayeti ortaya çıkardı

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Giriş: 21.03.2022 18:45
Bursa'da internette oyun oynarken tanıştığı Sevilay Saygın ile dini nikah kıydıktan sonra Saygın'ın yeğeniyle evlenen 70 yaşındaki Ahmet Yeşildağ, düğünden iki saat sonra hayatını kaybetti. Vefat etmeden önce 2 milyon liralık mal varlığını dini nikahlı eşine bırakan Yeşildağ'ın mezarı açılınca ilaçtan zehirlenerek öldüğü ortaya çıktı. Ahmet Yeşildağ'ın ölümüyle ilgili davada iki sanığın tutuklanması talep edildi.
İnternette tanışıp evlendikten 2 saat sonra öldü!
İnternette tanışıp evlendikten 2 saat sonra öldü!
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