21 Mart 2022, Pazartesi
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
İnternette tanışıp evlendikten 2 saat sonra öldü! Oğlunun dikkati cinayeti ortaya çıkardı
Bursa'da internette oyun oynarken tanıştığı Sevilay Saygın ile dini nikah kıydıktan sonra Saygın'ın yeğeniyle evlenen 70 yaşındaki Ahmet Yeşildağ, düğünden iki saat sonra hayatını kaybetti. Vefat etmeden önce 2 milyon liralık mal varlığını dini nikahlı eşine bırakan Yeşildağ'ın mezarı açılınca ilaçtan zehirlenerek öldüğü ortaya çıktı. Ahmet Yeşildağ'ın ölümüyle ilgili davada iki sanığın tutuklanması talep edildi.