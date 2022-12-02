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İnternette 'oltalama' dolandırıcılığı! Sahte reklamlarla tuzak linklere dikkat edilmeli

A Haber
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Giriş: 02.12.2022 11:24
En çok kullanılan internet dolandırıcılığı yöntemleri arasında "oltalama" geliyor. Nelere dikkat edilmesi gerek? A Haber muhabiri Hande Bayraktar detayları aktardı. Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan kullanıcılara kritik uyarılarda bulundu.
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İnternette ’oltalama’ dolandırıcılığı
İnternette 'oltalama' dolandırıcılığı
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