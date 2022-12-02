İnternette 'oltalama' dolandırıcılığı! Sahte reklamlarla tuzak linklere dikkat edilmeli

En çok kullanılan internet dolandırıcılığı yöntemleri arasında "oltalama" geliyor. Nelere dikkat edilmesi gerek? A Haber muhabiri Hande Bayraktar detayları aktardı. Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan kullanıcılara kritik uyarılarda bulundu.

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