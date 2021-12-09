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İnternet üzerinden alışveriş yaptı hayatının şokunu yaşadı: Diş protezi yerine...

DHA
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Giriş: 09.12.2021 12:10
İnternet üzerinden sipariş verdiği silikon diş protezi yerine damak şeklinde ve kullanılmış plastik ürünle karşılaşan 52 yaşındaki Erdinç Altay, hayatının şokunu yaşadı. Firma tarafından tehdit edildiğini de söyleyen Erdinç "Telefonla iletişim kuramadığım için yazıştık. Beni avukat ve icra ile korkutmaya çalıştılar" dedi.
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