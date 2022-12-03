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İnternet kullanımı sanıldığı kadar masum değil. Aşırı internet kullanımı depresyon habercisi

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Giriş: 03.12.2022 16:41
İnternet kullanımı, birçok alanda çeşitli imkanlar sunarken fiziksel ve psikolojik olarak ise önemli rahatsızlıklara yol açabiliyor. Çocuk ve ergen psikoloğu Saadet Aybeniz Urhan dikkat edilmesi gerekenleri anlatarak uyardı.
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