İnternet kullanımı sanıldığı kadar masum değil. Aşırı internet kullanımı depresyon habercisi

İnternet kullanımı, birçok alanda çeşitli imkanlar sunarken fiziksel ve psikolojik olarak ise önemli rahatsızlıklara yol açabiliyor. Çocuk ve ergen psikoloğu Saadet Aybeniz Urhan dikkat edilmesi gerekenleri anlatarak uyardı.

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