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İnternet dolandırıcılarına yönelik 9 ilde şafak operasyonu! Onlarca kişi gözaltına alındı

DHA
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Giriş: 28.12.2022 10:51
Adana merkezli 9 ilde internet üzerinden sahte ilanla dolandırıcılık yaptığı öne sürülen 45 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Baskın yapılan adreslerdeki aramalarda haklarında yakalama kararı bulunan çok sayıda şüpheliyi gözaltına alan polis, dijital materyallere de el koydu.
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