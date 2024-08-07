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Instagram ne zaman açılacak?

Instagram ne zaman açılacak?

ahaber.com.tr
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Giriş: 07.08.2024 08:57
Instagram'a katalog suçlar nedeniyle 2 Ağustos'ta erişim engeli getirildi. Milyonlarca sosyal medya kullanıcısı Instagram'ın ne zaman açılacağını merak ediyor. Hem Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan hem de Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan açıklama geldi.
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