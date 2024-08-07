Instagram ne zaman açılacak?

Instagram'a katalog suçlar nedeniyle 2 Ağustos'ta erişim engeli getirildi. Milyonlarca sosyal medya kullanıcısı Instagram'ın ne zaman açılacağını merak ediyor. Hem Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan hem de Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan açıklama geldi.

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