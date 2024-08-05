05 Ağustos 2024, Pazartesi
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Instagram açılacak mı? Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan flaş açıklama
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, geçen hafta erişim engeli getirilen Instagram'ın yetkilileri ile bugün öğleden sonra bir görüşme yapacaklarını belirterek, "Taleplerimizin karşılanması hususunda gereğini yapacaklarını umuyor; olumlu gelişmelerin olmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.