İnsanlık tarihinin kara lekesi: Çerkes sürgünü! Çerkesler sürgünde neler yaşadı? | Video

Onlar her 21 Mayıs’ta deniz kenarında 'Nart Ateşi' yakıp çevresinde mezar taşı nöbeti tutuyorlar. Kaderlerini değiştiren 156 yıl önceki tehcir acısını hatırlayarak. Çerkesler, savaşı kaybetmenin ağır bedeli olarak bugün tüm insanlığın utandığı Kafkasya’dan sürüldüler. Kimi açlık ve salgın hastalıktan anayurdundan çıkamadı, kimi sürgün yolunda Karadeniz’in hırçın sularında kayboldu, kimiyse süresiz bir özleme tabi tutuldular. İşte A Haber’in dünya döndükçe yaşayacak olan Çerkeş sürgününü anlatan analiz haberi…