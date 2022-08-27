27 Ağustos 2022, Cumartesi
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İnsanlık ölmemiş...Kopardığı şeftali için ağaca para bağladı
Bursa'da ağaçtan kopardığı şeftali için dala iple 10 TL asan kişi tarla sahibini hayrete düşürdü. İznik ilçesi Abdulavahap Mevkisi'nde Yahya Taşcı’ya ait tarladan şeftali kopartan kimliği belirsiz bir kişi, dala iple 10 lira asarak "insanlık ölmemiş" dedirtti.