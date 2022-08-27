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İnsanlık ölmemiş...Kopardığı şeftali için ağaca para bağladı

İHA
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Giriş: 27.08.2022 17:53
Bursa'da ağaçtan kopardığı şeftali için dala iple 10 TL asan kişi tarla sahibini hayrete düşürdü. İznik ilçesi Abdulavahap Mevkisi'nde Yahya Taşcı’ya ait tarladan şeftali kopartan kimliği belirsiz bir kişi, dala iple 10 lira asarak "insanlık ölmemiş" dedirtti.
İnsanlık ölmemiş...
İnsanlık ölmemiş...
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