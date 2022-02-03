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İnsanlık ölmemiş dedirten davranış... Donmak üzereyken buldukları yavru köpeği ateş yakarak hayatta tutmaya çalıştılar

İHA
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Giriş: 03.02.2022 09:46
Güncelleme:03.02.2022 09:49
Osmaniye’nin yüksek kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışı sonrası Zorkun Yaylası’nda yol açma çalışmalarına katılan belediye personeli donmak üzereyken yavru köpek buldu. Yaktığı ateşle köpeği ısıtan personelin bu davranışı insanlık ölmemiş dedirtti. Osmaniye'de önceki günlerde etkili olan yoğun kar yağışı sonrası yüksek kesimler beyaza büründü. Kar yağışıyla birlikte karla mücadele çalışmalarını kesintisiz devam ettiren Osmaniye Belediyesi'ne bağlı Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yoğun kar yağışına maruz kalan Zorkun Yaylası'nda yol açma ve kar temizleme çalışmalarına devam ediyor.

Çalışmaları sırasında zor durumda kalan vatandaşlarında imdadına yetişen ekipler bu defa bir yavru köpeğe el uzattı. Dondurucu soğukların etkili olduğu yaylada karlar içerisinde kalan yavru köpeği fark eden bir belediye personeli köpeği yaşatabilmek için elinden geleni yaptı. Kapalı bir alana getirdiği köpeği hayatta tutmaya çalışan personel yaktığı ateşle köpeği ısıtmaya çalıştı. Görüntülerde köpeğin haline üzülen personelin bu davranışı insanlık ölmemiş dedirtti.
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