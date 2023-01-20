İnsanlığa bahşedilen lütuf “Merhamet”

Yüce Allah'ın en güzel isimleri arasında "Çok merhametli, çok bağışlayıcı" olduğunu anlatan esmaları öne çıkıyor. Allah, kulunu günah işleyen bir varlık olarak yarattı ancak kendine de merhamet etmeyi yazdı. İşte insanlığa bahşedilen lütuflardan biri olan "Merhamet" ile ilgili hazırladığımız özel dosyamız...

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