30 Mart 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları İnsanlar evde kalınca mezarcılar vatandaşın ayağına geldi

İnsanlar evde kalınca mezarcılar vatandaşın ayağına geldi

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.03.2021 15:41
Güncelleme:30.03.2021 15:48
Antalya’nın Manavgat ilçesinde salı pazarına gelen vatandaşlar, pazarın girişinde konuşlanan ve üzerinde hazır mezar bulunan kamyoneti görünce şaşkınlık yaşıyor. Korona virüsten dolayı vatandaşın ayağına mezar götürdüklerini söyleyen mezar imalathanesi temsilcisi Ali Serter, “Korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşlar sokağa çıkmakta zorlanıyor. Bu durumu dikkate alarak hizmetlerimizi vatandaşımızın ayağına getirelim istedik” dedi.

Merkezi Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde bulunan mezar imalathanesi, yapmış olduğu mezarları korona virüs nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşın ayağına götürüyor. Manavgat Yukarı Pazarcı Mahallesi'nde kurulan salı pazarına giden vatandaşlar, pazar girişinde seyyar mezar satıcısını görünce şaşkınlık yaşıyor. Manavgat'ta ilk kez seyyar olarak hazır mezar satışı yapıldığını gören bazı vatandaşlar, sırf meraklarını gidermek amacıyla satıcıyla sohbet ediyor.

Antalya Döşemealtı'nda bir mezar imalathanesinin temsilciliğini yaptığını belirten Ali Serter, "Korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşlar sokağa çıkmakta zorlanıyor. Bu durumu dikkate alarak hizmetlerimizi vatandaşımızın ayağına getirelim istedik. Daha önce Antalya'nın batı ilçelerine gitmiştik. Doğu ilçelerine ve Manavgat'a ilk kez geldik. Vatandaşlar ilgi gösteriyor. Sipariş aldığımızda 10 gün içerisinde yazısı da yazılarak mezarı getirip monte ediyoruz" diye konuştu.

"ÖLÜMLERİNİN ÜZERİNDEN EN AZ 1 YIL GEÇMESİ GEREKİYOR"
Satışlarına korona virüsün yansıyıp yansımadığını sorusunu cevaplandıran Serter, "Şu an için satışlarımızda bir değişiklik yok. Korona virüsten ölenlerin yansıması için ölümlerinin üzerinden en az 1 yıl geçmesi gerekiyor. Bizim insanımız mezar yaptırmak için mezarın toprağının iyice oturması bekleniyor. İlk ölümlerin üzerinden 1 yıla yakın zaman geçti. Bugünlerde mezar satışlarında bir artış bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Kilometrelerce yürüyorlar! Tek amaçları var
Kilometrelerce yürüyorlar! Tek amaçları var
Mezarcılar vatandaşın ayağına geldi
Mezarcılar vatandaşın ayağına geldi
Bakırköy Adalet Sarayı'nda intihar
Bakırköy Adalet Sarayı'nda intihar
Raylardaki davetsiz misafir seferleri durdurdu
Raylardaki davetsiz misafir seferleri durdurdu
Hayalet köy! 21 yıldır kimse gidemiyor
Hayalet köy! 21 yıldır kimse gidemiyor
Minik Hira'nın hayalleri gerçek oldu
Minik Hira'nın hayalleri gerçek oldu
Sizin de başınıza gelebilir! Bu tuzağa düşmeyin
Sizin de başınıza gelebilir! Bu tuzağa düşmeyin
Bakanlık tanıttı! Yaya geçitlerinde yeni dönem
Bakanlık tanıttı! Yaya geçitlerinde yeni dönem
Kırmızı alarm! Polis takviyesi
Kırmızı alarm! Polis takviyesi
Olmaz oldun böyle arkadaş!
Olmaz oldun böyle arkadaş!
Hangi ekmek daha sağlıklı?
Hangi ekmek daha sağlıklı?
İstanbul'da felaket! Durum çok kötü
İstanbul'da felaket! Durum çok kötü
Daha Fazla Video Göster