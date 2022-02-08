08 Şubat 2022, Salı
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İnsan yiyen dev timsah yakalandı! Dev timsah 8 yaşındaki çocuğu yuttu! Cansız bedeni, hayvanın içinden feryatlarla çıkarıldı
Endonezya'nın Borneo Adas'ında nehre yüzmek için giren 8 yaşındaki çocuk, dev timsaha yem oldu. Ertesi gün yakalanan timsahın midesinden çocuğun cansız bedeninin çıkarılma anları yürekleri dağladı.