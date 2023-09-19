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"İnsan yedek parçaları" üretiliyor

A Haber
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Giriş: 19.09.2023 12:10
Sağlık Bilimleri Üniversitesi 'vücut yedek parçası' üretiyor. Detayları A Haber muhabiri Filiz Uçan Savaş aktardı.
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İnsan yedek parçaları üretiliyor
"İnsan yedek parçaları" üretiliyor
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