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İnsan köpeği ısırdı! Yavru köpeğe önce yumruk attı sonra ısırdı

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Giriş: 28.12.2022 10:50
Antalya'da bir kişi kucağına aldığı yavru köpeği defalarca yumrukladı, sonra ise kulağından ısırdı. Yavru köpeğe eziyet eden şahıs, gözaltına alındı. Yavru köpeğin ise vücudunda kesik ve darp izleri olduğu görüldü.
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