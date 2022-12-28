İnsan köpeği ısırdı! Yavru köpeğe önce yumruk attı sonra ısırdı

Antalya'da bir kişi kucağına aldığı yavru köpeği defalarca yumrukladı, sonra ise kulağından ısırdı. Yavru köpeğe eziyet eden şahıs, gözaltına alındı. Yavru köpeğin ise vücudunda kesik ve darp izleri olduğu görüldü.

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