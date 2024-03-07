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İnşaattan düşen kapının gencin kafasına düşme anı güvenli kamerasına yansıdı

İHA
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Giriş: 07.03.2024 14:39
Güncelleme:07.03.2024 14:39
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde meydana gelen kazada inşaat halindeki binaya kapı çeken inşaat asansörünün halatının kopmasıyla üzerine kapı düşen genç ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
İnşaattan düşen kapının gencin kafasına düşme anı kamerada
İnşaattan düşen kapının gencin kafasına düşme anı kamerada
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