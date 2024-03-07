07 Mart 2024, Perşembe
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İnşaattan düşen kapının gencin kafasına düşme anı güvenli kamerasına yansıdı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde meydana gelen kazada inşaat halindeki binaya kapı çeken inşaat asansörünün halatının kopmasıyla üzerine kapı düşen genç ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.