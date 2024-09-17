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İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 17.09.2024 14:10
Bursa'da 8 katlı inşaatın 1'inci katından düşerek ağır yaralanan işçi, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
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