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İnşaatta yeni dönem başladı

ahaber.com.tr
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Giriş: 01.01.2024 16:24
1 Ocak itibariyle inşaatlarda yeni dönem başladı. İnşaat demirlerini izleme sistemi yürürlüğe girdi. Detayları A Haber muhabiri Murat Onur aktardı.
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