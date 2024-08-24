İnşaatta “rehineli” soygun

İstanbul'da ilginç bir hırsızlık olayı yaşandı. İnşaat işçisi kılığına giren bir çete, bekçiyi silahla rehin aldı. Ardından da yüz binlerce liralık malzeme çaldı. Onları kaydeden güvenlik kameralarını umursamadılar bile...

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