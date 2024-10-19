İnşaatta ayağı takılan işçi merdivenlerden düştü!

Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir inşaatta sıva işi yapan işçi, ayağının takılması neticesinde merdivenlerden düştü. Durumu gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaralanan işçiyi ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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