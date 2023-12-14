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İnşaatta arkadaşını katletti! Kan donduran cinayette 'mavi bebek' oyunu iddiası!

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Giriş: 14.12.2023 14:02
Kayseri'de 13 yaşındaki T.Ş., okul arkadaşı Hürkan Samet Durmaz'ı inşaatta bıçaklayarak katletti. Gözaltına alınan T.Ş., sorgusunda cinayeti itiraf ederken, olayı, bilgisayar oyunu nedeniyle yaptığını söyledi.
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