İnşaat yanındaki apartman tedbir amaçlı boşaltıldı

İnşaat yanındaki apartman tedbir amaçlı boşaltıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.08.2025 00:37
Edinilen bilgiye göre, İstanbul Maltepe'de müteahhit firma yetkilileri durumun fark edilmesinin ardından apartmanda yaşayan vatandaşların güvenliği için tahliye kararı aldı. Tahliye edilen bina sakinleri, firma tarafından otele yerleştirildi. Bina sakini yan taraftaki inşaatın kazı çalışmalarından dolayı evlerinin mühürlendiğini belirtti. Evi boşaltmak zorunda kaldıklarını söyleyen bina sakini, inşaat firması tarafından otele yerleştirildiklerini ifade etti. Öte yandan, riskin ortadan kaldırılması için çalışmaların ivedilikle sürdürüldüğünü aktaran firma yetkilisi Kenan Özer ise bölgedeki toprak kaymasına müdahale ettiklerini, doldurma çalışmasının ardından vatandaşların tekrar evlerine yerleşeceğini belirtti.
