İnşaat sektöründe ara eleman sıkıntısı büyüdü

Türkiye'de bazı sektörlerdeki ara eleman sıkıntısı büyüdü. Özellik inşaat sektöründe usta sıkıntısı yaşanırken, bu durum inşaatlarda gecikmelere neden oluyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN