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İnşaat nedeniyle yol çöktü! Duvarları çatlayan 4 bina boşaltıldı

İnşaat nedeniyle yol çöktü! Duvarları çatlayan 4 bina boşaltıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 26.02.2025 00:26
Gaziosmanpaşa’da devam eden inşaat çalışması sırasında, mahallenin çeşitli yerlerinde toprak kaymaları meydana geldi. Bazı binaların duvarlarında çatlaklar oluşurken, sokakta çökme olduğu belirlendi. Belediye ekipleri tarafından duvarları çatlayan 4 bina boşaltıldı. Binalarda yaşayanlar otellere yerleştirildi.
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İnşaat nedeniyle yol çöktü! Duvarları çatlayan 4 bina boşaltıldı
İnşaat nedeniyle yol çöktü! Duvarları çatlayan 4 bina boşaltıldı
İnşaat nedeniyle yol çöktü! Duvarları çatlayan 4 bina boşaltıldı
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