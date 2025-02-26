26 Şubat 2025, Çarşamba
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İnşaat nedeniyle yol çöktü! Duvarları çatlayan 4 bina boşaltıldı
Gaziosmanpaşa’da devam eden inşaat çalışması sırasında, mahallenin çeşitli yerlerinde toprak kaymaları meydana geldi. Bazı binaların duvarlarında çatlaklar oluşurken, sokakta çökme olduğu belirlendi. Belediye ekipleri tarafından duvarları çatlayan 4 bina boşaltıldı. Binalarda yaşayanlar otellere yerleştirildi.