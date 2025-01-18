İnşaat halindeki binanın asansör boşluğuna düştü! Küçük çocuk yaralandı

Olay, akşam saatlerinde Atatürk Mahallesi, 336. sokakta bulunan inşaat halindeki 4 katlı bir binada meydana geldi. Binada çalışan yakınlarına yardım etmek için gelen Yiğit E. (16), dengesini kaybederek 2. katın asansör boşluğundan zemine düştü. Diğer çalışanların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yiğit E., düştüğü yerden itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. Yiğit E., sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

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